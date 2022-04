Brou Benjamin BOA

Je suis Professeur-ingénieur en électrotechnique ,je fus professeur certifié issu de l'IPNETP (Institut Pedagogique National Enseignement Technique et Professionnelle) affecté au lycée technique d'abidjan.Depuis 2011,je suis embauché à la CIE (Compagnie Ivoirienne d'Electricité) occupant la fonction de chargé de maintenance et de la planification.

Pédagogue avéré et expert dans la planification et la maintenance des systèmes électriques,mécanique ,hydraulique.

APTITUDES PROFESSIONNELLES

 EN PEDAGOGIE

CAPABLE :

-D’élaborer un programme de formation pour une population donnée.

-D’élaborer des modules de formation en : Automatisme ; Electrotechnique ; traitements de signaux ; électronique Technologie et schéma des équipements électriques ; travaux pratiques (câblage et mesure essais) ….

-De manager une population donnée en fonction des objectifs fixés.

 EN MECANIQUE ET EN ELECTROTECHNIQUE

CAPABLE :

- D’étudier et de concevoir un système électrique plus précisément dans la transmission des signaux électriques.

-De faire la maintenance préventive et curative des GROUPES ELECTROGENES CATERPILLAR (JA DELMAS)

-D’établir un programme pour des automates (TSX MICRO TELEMECANIQUE, OMRON ou SIEMENS).

-D’élaborer un plan de dépannage pour des systèmes électriques et mécaniques.

-De concevoir un plan directeur pour tout système d’exploitation électrique





Mes compétences :

Automatismes industriels

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad

Dessin technique

Maintenance industrielle

Siemens Hardware

Microsoft Office

Java

C++

BASIC

Management

Business Developper

Gestion des stocks