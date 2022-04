Abdoulaziz TRAORE

Ingénieur des travaux en gestion, maintenance et réparation de parc d'engins de TP et miniers et précédemment préparateur de travaux chez Caterpillar, j'ai en ma charge le poste de technico-commercial en outillages de foration pour le compte de Atlas Copco à travers le Burkina Faso, le Niger, le Togo, le Bénin et la Mauritanie.

J'ai su conjugué mes années d'expérience professionnelle à l'adaptabilité d'où ma polyvalence du poste de technicien pur à celui de marketeur.

Rigoureux, autonome, discipliné et doté d'un bon relationnel, j'ai pu mettre à profit créativité et réactivité pour animer et administrer efficacement un groupe pluridisciplinaire. Ma capacité de travail sous pression et ma persévérance m'ont valu un progrès rapide dans mes fonctions et responsabilités. Mes expériences professionnelles attestent de ma capacité d'intégration et d'adaptation et m’ont permis de côtoyer un public varié et d'affirmer mon aisance relationnelle. Ouvert aux autres, soucieux de me perfectionner, je sais m'adapter et j’ai le sens des responsabilités et de l'organisation.



Mes compétences :

Approche client

Contact aisé

Management

Management d'équipe

Méthodique

Ordonnancement

Planification

