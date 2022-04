Alimatou TRAORE

Bonjour à tous!

Je travaille dans la filière riz depuis Mai 2010.

Je suis à la recherche de partenaires commerciaux pour distribution et la commercialisation du riz étuvé des femmes étuveuses du Burkina.

Nous disposons aussi d'un plan stratégique 2015-2019 dont nous sommes à la recherche de partenaires techniques et financiers pour la mise en oeuvre de notre plan. Nous seront très heureux de vous compter parmi ces personnes physique ou morale désireux accompagner ces braves femmes qui excellent dans l'étuvage du riz et, qui à un moment de l'histoire du Burkina Faso, elle ont tout simplement sauver la filière riz en achetant le riz des producteurs (généralement leur maris) qui connaissait une mévente pour la transformer et vendre sur les marchés locaux, et aussi avec des commerçants de pays voisin tel que le Mali, le Ghana.



Merci!



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Marketing