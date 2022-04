Abdoulkader ALHASSANE ZOURKALEINI

Une Maîtrise es sciences option informatique générale et un brevet d’état de technicien supérieur en informatique de gestion , me permettent de me lancer dans n’importe quel projet informatique.

Des expériences dans des structures à vocation différentes du transport logistique au volontariat des nations unies, en passant par la formation, la géolocalisation et l’administration Systèmes, me mettent en confiance.

L’enseignement des TIC et les nouvelles rencontres, font partie de mes plus grandes passions

Depuis Mai 2010 je suis le Directeur Technique de Echotech-Solutions.

http://echotechsolutions.com/

De 2006 à Avril 2010, j'ai occupé le poste de Chef de production à Manobi-Sénégal.



Mes compétences :

Administration

Administration Systèmes

Maintenance

Maintenance management

Management

Télécoms