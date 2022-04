Abdoulkadry DIOUF MAISSA

J'ai une expérience professionnelle d'une dizaine d'années en expertise comptable. J'ai travaillé en France et en Afrique: en cabinet, en entreprise (AREVA et VEOLIA) et en administration centrale à la Direction Générale des Entreprises du Ministère de l’Économie et des Finances.

A présent, je développe mon réseau professionnel d'expertise comptable pour soutenir les PME TPE de tous secteurs dans leurs problématiques comptables, fiscales, juridiques et financières.



Mes compétences :

Analyse financière

Expertise comptable

Conformité des aides d'Etat à la réglementation eu