Aujourd’hui Social TECHNET est un réseau qui est axé sur le partage et la convivialité assurant un contenu informatif de haut niveau.



Nous espérons que vous avez passé un bel été et une bonne rentrée.

Vous êtes nombreux à nous avoir demandé où nous en sommes dans les projets Social TECHNET, alors voici quelques chiffres clefs de la saison 2014 / 2015 :

- 27 réunions organisées

- 223 personnes qui ont participé au moins une fois au meetup du lundi soir

- 17 associations locales Social TECHNET créent (Avis aux bonnes volontés)

- 30 professionnels ont évolué du statut salarié à un statut indépendant

- 5 entreprises sont nées.

- Plus d'une centaine de cooptations / recommandations

- 8 stagiaires dont 2 en MBA



Pour la saison 2013 / 2014, nous continuons à organiser ces rencontres informelles entre acteurs de la vie socio-économique. Notre enjeu étant de faire rencontrer ces femmes et ces hommes en quête d’ouverture et d’échanges professionnels et de stimuler la créativité par l’interaction sociale.





Quels sont les enjeux de Social TECHNET ?



1) Créer un espace de coworking dédié aux acteurs économiques.

Concrètement cela signifie permettre la rencontre de ces femmes et ces hommes en quête d’ouverture et d’échanges professionnels aux profils différents : salariés, cadres dirigeants, chefs d'entreprises, indépendants, consultants, formateurs, télétravailleurs, juristes, comptables, demandeurs d'emploi, informaticiens, associations... Chaque acteur disposerait de son espace de travail, présenterait son projet, raconterait son expérience, partagerait ses connaissances, évoquerait ses difficultés, exposerait ses besoins, trouverait un associé ou un partenaire dans un cadre informel.





2) Lutter contre la fracture numérique : « les citoyens du numérique »



Objectif de social TECHNET est de créer des associations locales qui formeront à leur tour des bénévoles qui seront des citoyens du numérique



« Un homme qui ne se préoccupe pas de sa ville mérite de passer, non pour un citoyen paisible, mais pour un citoyen inutile. »



Rejoignez-nous H24 7/7

59 Rue de Strasbourg, 92400 Courbevoie

RER Metro La Défense







Groupe Facebook http://www.facebook.com/groups/340703399341271/?ref=ts&fref=ts





Les chantiers sont vastes et gigantesques : Let's and Just Do it! NOW.



N'hésitez pas à faire suivre le message.

ABOUHAMDA Fouad 06 75 52 09 39









