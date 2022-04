Ben Romdhane NOUREDDINE

Maîtrise en Gestion de la Qualité (F.S.E.G Sfax)

Formation en Informatique et Gestion

Formation sur La Mise en place d’un système De mangement qualité

Formation sur Le management de la sécurité alimentaire ISO 22000

Formation sur L’analyse environnementale

Formation « Initialisation a l’utilisation du logiciel Qualipro XL

Formation sur les Méthodes et techniques modernes de gestion de relation client et de suivi d’opportunités d’affaires

Le Customer relationship management et les stratégies relationnelles

Formation sur L’audit Qualité interne selon ISO 19011 V 2004

Formation sur audit internes qualité

Formation sur Accueil et Typologie de la clientèle

Formation sur la communication

Formation sur l'hygiène aux étages

Formation sur l'hygiène des Manipulations

Certificat d’excellence pour la certification de l’Hôtel Yadis Ibn Khaldoun selon la norme ISO 9001 Version 2000 "aide, assistance et accompagnement pour la création du SMQ"

Formation sur le système HACCP

Formation sur la norme ISO 9001 Version 2008

Formation sur les exigences de la norme ISO 19011 2010

Formation sur le thème : réduire la non qualité et les coûts associés



Mes compétences :

Audit

Management

Communication

8 D

QQOQCP

Conseil