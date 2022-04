Domotique Tunisie INDUSTRIELLE

Domotique Tunisie est la première société Tunisienne en étude, conception et architecture des systèmes domotique Tunisie et immotiques (depuis Sept 1995), l’électricité, l’énergie, l’électronique, l’informatique, l'énergie renouvelable, photovoltaïque,

L’intégration technique des réseaux intérieurs, l’installation des équipements domotiques, l’automatisme, la sécurité, le contrôle d’accès, la télésurveillance, la sonorisation, la réception TV satellite, le réseau informatique, le montage.

Domotique Tunisie est un bureau d'étude assurant également le suivi des installations et intervient en cas de besoin.

L’assistance technique, la réparation des équipements domotiques.



Je pense que l'on peut définir le terme domotique de la façon suivante:

La domotique est l’ensemble des technologies existantes mises à disposition afin d'apporter des fonctions de confort, d'économie d'énergie et d'automatisme au sein d'un habitat. Cela concerne aussi bien la diffusion et la disponibilité de contenu multimédia à travers la maison, le déclenchement de l'arrosage à heure définie, l'allumage des éclairages extérieurs lors de la détection d'un mouvement, l'envoi d’Émail lors d'une présence devant sa porte d'entrée ou encore, et la liste ne s'arrête pas là, l'ouverture du portail lorsque son mobile communique des coordonnées GPS précisant que l'on se rapproche de chez soi ! Vous l'aurez compris, la domotique n'a comme limite que votre imagination !



La domotique est un concept dont j'entends parler depuis l'âge de 15 ans, les premiers développements de la domotique sont apparus au milieu des années 1980. Ils sont la conséquence de la miniaturisation des systèmes électroniques et informatiques. Je faisais de nombreuses applications partielles: petites alarmes, portails automatiques, volets qui sont actionnés en fonction de la lumière extérieure, lumières avec détection de présence qui s'éteignent automatiquement, etc. Mais, à mon sens, cela relève pour l'instant du gadget, parfois commode, mais sans plus.

Conseil et ingénierie en domotique et en technologies de l'habitat, depuis le conseil jusqu'à l'assistance technique en passant par toutes les étapes de la maîtrise d'œuvre, qu'elle soit partielle ou complète, dans les domaines suivant:



- L’étude, la conception et l'intégration de domotique, réseaux intérieurs

◊ Électricité :

- Nouvelle installation, modification, implantation, dépannage, Rénovation

- Câblage, pose de câble, armoire électrique

- Installation courant fort et courant faible

- Entretien de tableau et de coffret électrique

- Diagnostic des installations électriques

- Mise à la terre des tableaux électriques

- Prise de courant avec terre

- Mise en conformité des disjoncteurs

◊ Automatisme

- Gestion des stores

- Automatisme de volet roulant

- Gestion technique centralisée à partir du tableau électrique

- Porte et portail

◊ contrôle d’accès

- interphone

- vidéophone

◊ Éclairage

- Éclairage intérieur

- Éclairage extérieur

- Solution d'éclairage basse consommation

- Étude de l'éclairage

- Éclairage LED

◊ VDI (Voix, Données, Images)

- Distribution d'image au sein d'une maison

- Mise en réseau informatique de chaque pièce

- Antenne TV terrestre-TNT / Satellite

- Réseaux de communication particuliers

- Sonorisation home cinéma

◊ Sécurité

- Alarme

- Vidéosurveillance

◊ Domotique

Étude et réalisation

Gestion des alarmes

Gestion de l'éclairage

Gestion du chauffage



Je cherche à travers ce réseau des relations d'amitiés et contacts avec tous les gens intéressés par la domotique, établir des relations professionnelles, et souhaitant partager mes expériences avec toute personne voulant évoluer.



N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d'informations.



Tel: 20 830 100 / 55 830 100



http://www.domotique-tunisie.com



Mes compétences :

Energies renouvelables

Photovoltaïque

Domotique

Informatique

Electronique

GTB

Génie des Matériaux

Conseil aux entreprises

Alarmes

Direction générale

Etude technique

Conception fonctionnelle

Suivi de chantiers

Conception technique

Étude de marché

Conseil