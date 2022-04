Analyste programmeur et DBA Oracle junior, j'ai travaillé sur des projets de gestion de: Personnel, Salaire, comptabilité etc. Outils/Environnement : Oracle database 9i,10g et 11g, Oracle ids 10g, Oracle iAS 10g et Oracle Fusion Middleware 11g.



Entre 2014 et 2015, j'ai participé à la conception d'un système de gestion universitaire LMD pour une université sous-régionale en Afrique de l'ouest.



Mes compétences :

Gestion de projet

Oracle Database

Microsoft SQL Server

MySQL

Oracle ids