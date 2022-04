Emmanuel POUDIOUGO

Je suis de nationalité malienne resident au mali.j'ai une formation scolaire de en gestion comptable.

J'ai une petite experience de 8 ans (2005-2013) soit 3 ans en gestion de stock et contrôle interne de la comptabilité au Grand Distributaire de Cérealier du Mali (GDCM-sa) et 5 ans de gestion industrielles comme Directeur General Adjoint (2008-2009) et Directeur General (2010-2013) au Moulin Moderne du Mali (M3-sa) juqu'en février 2013.

Consultant Independante dans le domaine de l'industrie et commerce general au Mali.



Mes compétences :

Gestion de projet

Grande Distribution

Gestion de production

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Excel