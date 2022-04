Abdourahmane GUEYE

Je suis récemment diplômé en Master 2 MIAGE (option Big Data) à l’université Grenoble Alpes.

Je viens également de finir mon contrat d’apprenti ingénieur Big Data - Cloud Hybride au sein du

département "Data Operation" de l’organisation R&D de ATOS/BigDataSecutity.

Étant passionné d’informatique, plus précisément l’analyse de données, la modélisation et le

développement d’applications, je cherche un premier emploi en développement ou intégration de

solutions Big Data dans environnement mono ou multi-cloud.

J’ai acquis de solides connaissances en production et en Logistique. Je dispose également d’une réelle culture en Big Data principalement les écosystèmes HADOOP et MapR, le langage Script (Shell, Python), les bases de données NoSQL (Cassandra, MongoDB) et les outils de traitements, stockage et visualisation de logs comme la chaine ELK (ElasticSearch, Logstash, Kibana).

Avec mon alternance, j'ai pris plaisir à me familiariser avec les infrastructures IaaS tels que Openstack et Microsoft Azure, la plateforme logicielle d'orchestration de Cloud (Cloudify) et l’infrastructure PaaS Alien4Cloud.



Mes compétences :

PHP 5

Big Data

HTML 5

Méthode agile

Oracle / PL-SQL

Conception UML

Elasticsearch

JavaScript

Openstack

Python

Bash

Cloud computing

VMware(Vrops)

Map-Reduce

Hadoop

Apache Kafka

JSON

Apache Consul

Kibana

Logstash