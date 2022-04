Je me nomme Abdourahmane Niang, je suis un étudiant à l'UCAD au département d’Anglais. J'ai subi une formation en transit sanctionnée par un Brevet Technicien Supérieur au Centre de Formation Professionnelle Commerciale de Delafosse (ex Ecole des Sécrétaires ).



Mes compétences :

Dédouanement de marchandises

Liquidation des droits et taxes

Organisation du transport des marchandises

Déclarant en douane