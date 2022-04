Abdouraman HAROUNA

Salut

Étudiant en FALSH option Histoire politique et relation internationale .

J'ai aussi l'expérience dans le domaine de la gestion des bibliothèques et de centre de documentation grâce à ma formation au C.F-BAD ( Centre de Formation des Bibliothécaires Archivistes et Documentaliste) à l'université de Ngaoundéré.

Flexible au niveau des horaires, dynamique et attentif je possède un très bon sens du relationnel et une facilité à apprendre rapidement.



Mes compétences :

Internet