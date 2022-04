Abdouramane TOURE

EXPERT IN BOX, c'est une équipe de 8 personnes et un réseau de professionnels, tous experts et passionnés du marketing. Nous accompagnons au quotidien les petites et moyennes entreprises dans la réflexion et la mise en œuvre de leur stratégie marketing.



Nous avons développéArray qui est une plate forme sécurisée de services accessibles à partir d'une simple interface Web ( SaaS), destinée à assister les entreprises dans leur démarche Marketing qu'elles négligent souvent par manque de temps et de moyens.



Le Directeur Marketing Virtuel.com offre, sous forme de coffrets thématiques dématérialisés appelés Box, des contenus pédagogiques en ligne, des outils marketing en ligne et des modèles de projet marketing destinés à guider les utilisateurs de l’entreprise dans une approche marketing collaborative. Pour compléter ce dispositif en ligne, un réseau d’experts marketing intervient en appui. Chaque package inclut un crédit d’heures Expert utilisable à la demande.



Chaque Box répond à un besoin marketing courant dans l’entreprise comme « Réaliser et réussir vos campagnes emailing », « Mettre en place votre Gestion de la Relation Client », « Réaliser et réussir vos études de marché en ligne », etc.



Pour ma part, je m'occupe du déploiement commercial des box Marketing et également de la mise en œuvre de notre réseau d'Experts Revendeurs, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas !!



