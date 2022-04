Je m’appelle Abdourazack Houssein Waliye je suis originaire de Djibouti ville diplômé d’une licence en banque et finance avec des vagues connaissances en administration, management, comptabilité, marketing grâce mon cursus universitaire de plus j'ai une excellente compétence en maintenance informatique (pc fixe et laptot) et en software je même reçu un certificat de formation continue en inde. Moi, je suis quelqu'un de dynamique et sérieux dans son travail, actif et disponible. J’ai eu une expérience professionnel auprès du Port de Doraleh, je souhaiterais apporter ma contribution à une société ou une firme dynamique et qui présente plus de perspectives en ce sens les poste qui me seront propose me semble correspondre a mes attentes.

Merci bien



Mes compétences :

Gestion administrative

Dépannage informatique

Informatique de gestion

Maintenance informatique

Management

Banque

Comptabilité

Finance