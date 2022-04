Abdourhamane BAHARE

- Participation à la formation de l’équipe commercial Orange Niger avec STIDO métier service client et commercial durant 1 mois

- Participation au lancement commercial de Orange Niger en juin 2008

- Conseiller Client Orange Niger émissions (en fonction des campagnes) et réceptions d’appels durant 1ans 4mois

- Appui à l’ADV dans la création des Sim STK mise à la disposition des distributeurs (Araba)

- Participation à la campagne de télé prospection durant 1 mois

- Participation à une séance de formation commerciale « tronc commun sur la vente » et « module Call Center » durant 4 jours

- Contribution à la réussite de la journée tous vendeur à la suite d’une forte motivation et travail d’équipe

- Superviseur call center Orange Niger durant 6 mois

- Soutien conseiller clients

- Participation à la formation « pédagogie de formation »

- Acteur dans le spot de Orange Money

- Participation à la formation « ACTES RELATIONNEL »

- Soutien commercial depuis le 1er février 2011



Mes compétences :

Technique