Abel OLIVIER

Ingénieur en calculs thermique et mécanique des fluides, spécialisé dans le domaine spatial et aéronautique avec 5 ans d'expériences dans la modélisation numérique en thermique et mécanique des fluides, dans le domaine spatiale, aéronautique et de la Défense.

Recherche idéalement un poste d'ingénieur thermique et mécanique des fluides dans le domaine aéronautique.

Cependant dans le cadre d'un poste dans la région Nantaise, je suis ouvert aussi aux propositions en dehors de mon domaine actuel d'activité.



Mes compétences :

Aeronautic

Aéronautique

Conception

Propulsion

Ingénierie