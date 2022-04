Eléonore GUENEE

Actuellement fonctionnaire, je souhaite me reconvertir dans le domaine privé et quitter la région parisienne pour la région rennaise. Je suis ouverte à toute proposition !



J'ai de solides bases en compatibilité publique et en encadrement, une capacité de travail importante et je sais m'adapter rapidement à de nouvelles missions et de nouvelles conditions de travail. Je suis extrêmement motivée et je pense être un atout à toute entreprise pour laquelle je travaillerai.



Mes compétences :

Ressources humaines

Comptabilité

Droit

Adaptabilité

Gestion administrative

Encadrement

Gestion budgétaire