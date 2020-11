Abou Souleymane DIALLO

De nature curieuse, méthodique et possédant une certaine autonomie, je me suis formé au métier d'ingénieur chargé d’études/ projet en photovoltaïque lors de mon projet de fin d’études.

Ayant apprécié cette expérience, je souhaite approfondir et mettre en pratique mes connaissances et compétences dans le domaine de l’énergie.



Mes compétences :

MPLAB

C

Langage objet

Draftsight

Ecodial

Langage assembleur

Pspice

Simulink

Matcad

JavaScript

FEMM

Microsoft Office

Psim

MATLAB

Sketch up

Microsoft Excel

Caneco

AutoCAD