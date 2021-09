Freddy LIBÉRAL YOGA

Le yoga touche beaucoup d'aspects de l'être : le corps, le souffle, le mental, la stabilité, la souplesse, l'intériorité, l'ouverture...

À tout âge, et quelle que soit sa forme, il est possible d'en ressentir les effets.



Une séance commence en général par des mouvements fluides et paisibles.

Cela permet de s'apaiser si l'on ressent du stress, de se dynamiser si l'on se sent fatigué.

On poursuit par des postures accessibles aux débutants, où un équilibre entre postures tonifiantes, équilibrantes et apaisantes est abordé.

On termine souvent par des relaxations, des visualisations...



- COURS EN ENTREPRISE, EN ASSOCIATION, A VOTRE DOMICILE :

Les tarifs sont les suivants :

De 1 à 15 personnes

Séance d'essai d'une heure : 30€* (soit 2€ par personne à 15)

Séance d'une heure : 60€* (soit 4€ par personne à 15)

* Dans un rayon de 10 km autour de Villeneuve d'Ascq.



Pour un agencement personnalisé, merci de me consulter :

Le prix est variable en fonction de la durée de la séance, du nombre de participants, de la distance.



- COURS EN SALLE :

- À Anstaing.



Au plaisir de vous accompagner dans une séance d'essai prochainement.



Vous trouverez des infos complémentaires sur ce site :

https://www.freddyliberalyoga.com



