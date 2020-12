Aboubacar DICKO

Nous somme un cabinet de conseil stratégie en communication.

Nos métiers sont : le conseil stratégie,la communication,l'audit organisationnel,la responsabilité sociétal de l'entreprise et la formation.

Nous accompagnons les institutions,les entreprises,les organismes et les particuliers dans leurs le développement.Aussi,nous identifions,définissons des stratégies et la mise en oeuvre de plan d'action au niveau

du marketing social.





Mes compétences :

Marketing

Conseil

Coaching

Communication