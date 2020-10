Aboudou Rahime NAILI BOURHANE

Économiste de la Santé et Économiste de formation, j'occupe actuellement le poste d'Expert Suivi et Évaluation au sein de l'Unité de Gestion de la subvention du Global Fund. Responsable de mise en oeuvre des activités de Renforcement du Système de Santé (RSS) de la subvention VIH en cours.

J'appuie également les programmes nationaux de lutte contre le Paludisme (PNLP) et la Tuberculose (PNLT). J'interviens dans la conception d'outils stratégiques et opérationnels de suivi et de compilation pour ces 3 programmes, facilite l'élaboration des documents stratégiques, l'élaboration du rapport annuel à envoyer au Bailleur. Je procède également à un suivi budgétaire de toutes les activités desdites subventions dans le dessein de faciliter l'élaboration du rapport (PUDR).