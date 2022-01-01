Elyse FIDELE

Mes compétences :
CONDUITE DES ENGINS: CHARGEUSE- CHARIOT ELEVATEUR-
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REFRIGEPECHE EST TOAMASINA MADAGASCAR
- CONTRÔLEUR DE QUALITÉ ET HYGIÈNE
2014 - 2016
Sherrit MADAGASCAR
- SUPERVISEUR D'OPERATION
2011 - 2013
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CENTRE DE FORMATION SHERRITT AMBATOVY MADAGASCAR (Toamasina)
Toamasina2011 - 2013CERTIFICAT DE FIN DE FORMATION
FORMATION CONCERNANT: SAFETY, TRAVAUX SUR LES BRUITS,TRAVAUX EN HAUTEUR, SURVEILLANTS DES TRAVAUX EN ESPACE CONFINE, TEST DE GAZ, SECOURISME, EXTINCTION DES INCENDIES, TRAVAUX A CHAUD, LECTURE DE PID ET PFD, CONDUITE DE PONT ROULANT, CHARGEUSE, MINI-CHARGEUSE, CHARIOT ELEVATEUR, LECTURE DE MSDS