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Elyse FIDELE

TOAMASINA

En résumé

A LA RECHERCHE D'UNE NOUVELLE COLLABORATION

Mes compétences :
CONDUITE DES ENGINS: CHARGEUSE- CHARIOT ELEVATEUR-

Entreprises

  • REFRIGEPECHE EST TOAMASINA MADAGASCAR - CONTRÔLEUR DE QUALITÉ ET HYGIÈNE

    2014 - 2016

  • Sherrit MADAGASCAR - SUPERVISEUR D'OPERATION

    2011 - 2013

Formations

  • CENTRE DE FORMATION SHERRITT AMBATOVY MADAGASCAR (Toamasina)

    Toamasina 2011 - 2013 CERTIFICAT DE FIN DE FORMATION

    FORMATION CONCERNANT: SAFETY, TRAVAUX SUR LES BRUITS,TRAVAUX EN HAUTEUR, SURVEILLANTS DES TRAVAUX EN ESPACE CONFINE, TEST DE GAZ, SECOURISME, EXTINCTION DES INCENDIES, TRAVAUX A CHAUD, LECTURE DE PID ET PFD, CONDUITE DE PONT ROULANT, CHARGEUSE, MINI-CHARGEUSE, CHARIOT ELEVATEUR, LECTURE DE MSDS

  • UNIVERSITE DE TOAMASINA (Toamasina)

    Toamasina 2007 - 2010

Réseau