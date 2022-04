Jennifer CAILLE

12 années d'expérience en administratif et commercial m'ont permis d'acquérir efficacité et réactivité dans les tâches qui me sont confiées. Enthousiaste, je suis désireuse de reprendre une activité professionnelle rapidement.



N'hésitez pas à consulter mon CV-SITE

https://sites.google.com/view/cv-mme-caille-jennifer



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

STORELINE

GADM

Élaborer les plannings

Accueil physique et téléphonique

Réalisation de devis

Formation caisse

Gestion des litiges

Gestion du personnel

Gestion de caisse

dossier de prêt à la consommation

PowerPoint

Réaliser des Tableaux de bord

Préparation de la paie

Petite comptabilité

Ressources humaines

Administratif

EBP Gestion commerciale

Création de site web

Google Drive