Achour OUDJEDI

La transition énergétique est un défi qui attend de chacun de nous des alternatives dans notre manière de produire, de transporter et de consommer de l'énergie. Ainsi de nouvelles compétences sont appelées à être déployées pour répondre à ces attentes et aux technologies y afférentes. C'est pourquoi j'ai pris l'initiative de me spécialiser dans la gestion des énergies nouvelles: De la production décentralisée, son stockage, son transport jusquà son intégration au réseau.

J'ai l'ambition d'apporter ma modeste contribution dans ce nouvel édifice énergétique.