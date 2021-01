Achraf ACHRAF CHAABANI (CHAABANI)

D'une formation initialement combinant la mécanique générale à la conception et le calcul numérique, jhérite de mon parcours détude, un goût pour les démarches rigoureuses, construites et suivies, combinées à un tempérament créatif stimulé par l'échange humain.



Actuellement, manager d'une équipe dans le métier du cablage automobile. J'ai effectué un stage chez ArcelorMittal, Montataire, France (ArcelorMittal,Global Research and Development,Montataire) , mes petites expériences multi-facettes (Ancien joueur professionel de HandBall, présentateur et conseiller à INTEL, etc), mes divers postes associatifs ainsi que les stages effectués dans des entreprises, à la fois des PME et des grosses entreprises, me permettent aujourd'hui de m'exprimer au travers d'une riche palette de compétences techniques, managériales, commerciales et humaines.



Spécialisations:



Mécanique générale

Simulation numérique (Principalement ABAQUS)

Conception mécanique

Managing own performance

Working in teams

Good interpersonal skills

Ability to work under pressure and keep a high level.



"Le secret de la réussite est daimer ce que tu fais." Non seulement j'approuve cette parole, mais j'ai conçu mon plan de carrière en conséquence à ce que j'aime. Donc, si vous partagez les mêmes passions ou cherchiez quelqu'un avec mes passions, nhésitez pas à me contacter sur : chaabeniachraf@gmail.com



Mes compétences :

Catia v5/v6

Communication

techniques de présentation

Microsoft Office

Manger une équipe technique

Gestion de fournisseurs /clients