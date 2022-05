Bonjour, je suis Informaticien, je souhaite faire carrière dans la sécurité informatique, le réseau ,Système, la maintenance et en télécommunication.



Meilleures salutations,

Adam Kleber MAHOUNGOU



Mes compétences :

Maintenance des équipements informatiques (ordinat

Théorique et Pratique sur la gestion des projets a

Routing, switching

Gestion de projet

Microsoft Project

Audit information

System Center Configuaration Manager 2019

Microsoft Windows 2022/ 2019/ 2016 Serveur

Lync 2013 et Skype For Business Entreprise server

SharePoint 2019

Office 365 et Yammer

SQL 2019 Serveur

MDT 2022

Microsoft Windows 11/ 10/ 8 / 7/ vista /Xp

TMG 10

Vindows Exchange Server 2019 / 2016 / 2013 / 2010

Virtualisation (VMware ESXi, Hyper-V core, VMware Workstation