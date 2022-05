Adam MAMOUDOU

Jeune manager, dynamique, et ambitieux, je suis à la recherche de défis professionnels à relever dans mon domaine de prédilection: le développement commercial.



Je justifie aujourd'hui de 8 années d'expériences principalement acquises dans les secteurs de la grande distribution et de la distribution spécialisée.

Épanoui dans mon environnement de travail, je suis à l’affût d'opportunités aussi bien dans la distribution que sur des segments B2B afin de donner un élan fort à ma jeune carrière.



L'écoute active, la ténacité, et le sens de la négociation sont mes atouts majeurs, et font de moi un collaborateur capable d'apporter une forte valeur ajoutée au sein d'une organisation.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel