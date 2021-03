Surveillant des travaux dans divers grands projets notamment des routes et des Ouvrages d'arts ( Pont , Ouvrages d’assainissement longitudinal et Transversal ) et bénéficiant d’une expérience professionnelle de Cinq (5 ) ans dans le domaine de la supervision et de contrôle des travaux , j’ai eu à acquérir d’une grande maitrise pratique et théorique en génie routier



Mes compétences :

Terrassement routier

Béton armé

Topographie

Sécurité