André ROUET

1999 je cree le holding AJYR pour acheter HEMET SA un sous-traitant en mecanique de precision

avec 14 tours à commandes numeriques... specialisé depuis 1948 en usinage de raccords speciaux. hemet.sa@wanadoo.fr ou andre.rouet@wanadoo.fr



2005 je cree LA THP ste de negoce technique , pour diversifier mon developpement

Agent PARKER Polyflex AVS GAT

atelier de montages et tests Reparation et Requalification de tuyauterie tres haute pression 700-4000 décapage UHP , hydrodemolition , decoupe jet d'eau ,Array

Président du SYFFA adhérent FNSA

contrôleur S3C



2008 acquisition SONAL ste qui realise des produits finis, Etudes et realisations raccords rotatifs joints tournants multi-circuit et bras de lavage (elephant bleu)Array



2009 ACCORD DE REPRESENTATION DE

unite de production de joints tournants haute vitesse et collecteurs electriques



OCT 2011 chez SONAL

mise en place , etude et realisation d'une structure ASSEMBLAGE PROFILE ALU

revendeur NORCAN Partenaire NORCAN



2013 à LA THP certification ISO 9001

et Ouverture d'un comptoir

DEPANNAGE REALISATION FLEXIBLE HYDRAULIQUE

Mise en place d'un PARKER STORE



2015 à LA THP

Fabrication et commercialisation des

SONDES GÉOTECHNIQUES FRANCIS COUR



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Industrie

Mécanique de Précision

Tuyauterie haute pression

Banc de tests

Géotechnique

ST1