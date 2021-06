Adama SINGARE

Je souhaiterais travailler sur une mission qui traite tous les problématiques de réseaux, de service et de client afin de me rehausser au plus haut degré de professionnalisme sur diverse sujets techniques de réseaux et business.

Ma mission au sein du groupe Orange, leader sur le marché de téléphonie mobile et d’accès d’internet en France m’a permis de monter en compétence sur la gestion et suivi des travaux de déploiement, d’intégration et de migration réseaux. J’ai piloté et géré de manière transverse des travaux de différentes versions évolutives de l’application web, l’espace client d’Orange. J’ai traité plusieurs demandes d’ouverture de flux entre les applications en réalisant des schémas de topologie et d’adressages IP des réseaux, contrat d’interface, puis testé leur connectivité avant leur mise en production.

Par ailleurs, j’ai développé des compétences en études de déploiement Très Hauts débits et contrôle de la qualité documentaire des ouvrages chez Dotic, un cabinet d’ingénierie numérique, spécialisé en déploiement FTTH. Ma maitrise des outils cartographiques m’a permis de réaliser des APS, APD, DOI ET DOE des projets de raccordement d’une multitude de prise d’abonnés à la fibre optique. J’ai mis en place un processus et une référence documentaire de contrôle de la qualité des DOI et DOE.

Mon expérience professionnelle au sein du grand équipementier chinois à rayonnement international, Huawei, m'a permis de développer de nombreuses compétences en termes d'exploitation et maintenance du réseau et m'élever au bon niveau de performance de mes collègues. J’ai rempli de nombreuses missions de validation, de gestion des projets d'extension, de swape des réseaux des opérateurs. Au-delà des compétences techniques, j'ai appris à travailler sous pression et développer un savoir-faire relationnel apprécié, à très haute valeur ajoutée.



En espérant ma présentation retiendra votre attention, je me tiens à votre disposition pour un éventuel entretien qui me permettra de vous convaincre de ma totale implication dans ce choix et mon enthousiasme à rejoindre vos équipes.





Mes compétences :

GSM

FTTh

UMTS

TCP/IP

VoIP

SIG

ArcGIS

Star