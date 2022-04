Farooq MOHAMMAD

Depuis 1999, DELTACOM s’est spécialisée dans le câblage multimédia (Voies, Données, Images).



Nous avons su, par la qualité de nos réalisations, fidéliser une clientèle importante dans les secteurs de la fonction publique, du tertiaire et de l’industrie.



Toujours à l’écoute des besoins croissants en terme de réseaux, et forts de notre expérience dans le domaine du câblage (plus de quinze ans pour ses dirigeants), nous avons su évoluer vers l’intégration de produits actifs. Parallèlement nous avons développé un nouveau secteur d’activité tourner vers l’installation de systèmes de contrôle d’accès et de détection d’incendie.



Notre offre globale VDI concerne aussi bien la technologie cuivre que la fibre optique (Multimode et Monomode).



Notre prestation va de la conception à la réalisation des installations avec nos propres équipes. Nous pouvons fournir le matériel actif adapté à chaque environnement.





ETUDE, CONCEPTION



Audit de câblage

Relevé de l’existant, validation technique

Analyse des besoins actuels et futurs



Elaboration de cahiers des charges

Pré câblage multimédia

Environnement (salles informatiques, locaux techniques, ...)



Etude de l’architecture de câblage

Synoptique du réseau

Médias : Fibre optique, paires torsadées

Categories: 5e et 6



INSTALLATION, REALISATION



Câblages courants faibles

Informatique, téléphonique

Contrôle d’accès, détection incendie



Environnement

Câblages courants forts

Maîtrise d’œuvre de salles informatiques



Fourniture de produits réseaux

Switchs, routeurs, …

Cordons classiques ou spécifiques



RECETTE, GARANTIE



Tests et dossiers de recette

Fibre optique

Paires torsadées : certification catégorie 5e et 6



SERVICES APRES VENTE



Prestations de services sous garantie

Interventions sous 24 heures

Remplacement de cordons



