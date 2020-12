Adamou IBRAHIM

Apres être Honoré d'un baccalauréat technique en Génie Electronique (mention Bien) ,j'ai intégré l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers de Meknès ( ENSAM ) en septembre 2014, où j'ai passé,d'abord, 2 ans de classes préparatoires pour apprendre les bases du raisonnement et la rigueur scientifique et ensuite j'ai intégré le cycle ingénieur.



Tout au long du cycle j'ai acquis des compétences techniques ainsi que le savoir être et le sens de responsabilité à travers des travaux de groupe ,projets techniques ou des activités parascolaires .



Je viens d'être proclamé "Ingénieur d'Etat" en électromécanique et Systèmes Industriels, après 5 ans formation.

après avoir terminé mon stage de PFE où nous avons mis en place un système de supervision à distance et un moyen de stockage de données de la machine dragline pour la maintenance prédictif de celle-ci à l'OCP.



Je suis actuellement à la recherche d'opportunités d'embauche ou de stage pré embauche au sein de votre organisation pour apporter mon savoir faire et être dans son amélioration.



Mes compétences :

Maitrise d'outils de qualité (AMDEC , ADD, PDCA, M

Gestion de production et de stock

Dimensionnement d'atelier de production

Dimensionnement des structures métalliques

Programmation d'automate TSX (Shneider)

Dimensionnement du reseau éléctrique basse tension

Logiciels( MATLAB Simulink, Catia V5, Autocad..),M