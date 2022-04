Ayoub RAAI

MASTER en Sciences et Techniques Physico-chimie et Analyse des Matériaux ( Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia ).

10 ans d'expérience à la SAMIR Mohammedia ( Société anonyme marocaine de l'industrie du raffinage ).

- Leader traitement des eaux.

- Pilotage de la production et la distribution d’énergie électrique à la raffinerie SAMIR Mohammedia.



Mes compétences :

Techniques d’analyse électrochimiques, diffraction

Opérations unitaires (Absorption _ Distillation _

Système de management de la qualité ISO 9000, ISO

Radiocristallographie, Matériaux et stratégie de s

Chimie (minérale, organique, physique, instrumenta

Régulation industrielle, statistique et analyse nu

Réacteurs industriels chimiques, cinétiques chimiq

Traitement des déchets solides, Phénomènes de surf

Déminéralisation d'eau

Turbine à Gaz

Les chaudières

Osmose inverse

Traitement des eaux