Adan SANDOVAL

Après une formation scientifique, j'ai mené une carrière d'artiste dramatique qui m'a conduit à diriger le Relais Culturel de la Ville d'Obernai. J'ai été responsable de trois pôles d'activité: une saison culturelle, un cinéma et un festival de cirque contemporain.



J'ai eu la responsabilité de l'achat et programmation des spectacles, de la gestion financière de la structure, de la gestion du personnel et du "reporting" au C.A. et aux élus.



Dans ce poste, avec l'équipe du lieu, nous avons "enregistré une progression de 52% dans le nombre d'abonnements, nous avons doublé les recettes billetterie atteignant un taux annuel de remplissage de 89%, étendue l'utilisation de l'outil informatique dans tous les domaines de nos missions, et maîtrisé les coûts de fonctionnement.



Durant cette période, j'ai pu développer le Festival de Cirque d'Auteur "Pisteurs d'Etoiles" jusqu'à la reconnaisse d'une préfiguration pour devenir "Pôle National des Arts du Cirque", un label octroyé par l'Etat.



Aussi, j'ai pu diriger la transition du cinéma vers le numérique et faire face à une concurrence très forte.



Mes compétences :

Management

Marketing

Théâtre

Web

Gestion de projet

Ecriture

Recrutement

Gestion événementielle

Direction générale