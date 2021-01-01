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Adebayo Aristide Stephane DEDI

  • LBI company
  • Fondateur

Paris

En résumé

Mes compétences :
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
Macromedia Suite
Macromedia Fireworks
Adobe Photoshop
Community Management
e-Business
Database Administration
Drupal
Social Media
WordPress

Entreprises

  • LBI company - Fondateur

    Marketing | Paris (75000) 2020 - maintenant Conseil en affaire

  • Audience Pro - Assistant webmarketing

    2018 - 2018

  • BUSINESS TABLE -  CHARGE DE COMMUNICATION

    2017 - 2018 - CORRECTION ET MISE A JOUR PHOTO SUR LA BASE DE DONNEE
    - CONCEPTION GRAPHIQUE
    - CONCEPTION NEWSLETTERS /INVITATION /MANOP

  • Ecole Internationale de Management de Paris (EIMP) - CHARGÉ DE COMMUNICATION ONLINE

    Paris 2013 - 2013 MISSIONS :
    * COMMUNICATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
    * CONCEPTION GRAPHIQUE ;

  • CADIM - CHARGÉ D'ÉTUDES MARKETING -CABINET MARKETING

    2012 - 2012 , CHARGÉ D'ÉTUDES MARKETING -CABINET MARKETING CADIM BENIN (CONSEILS ET ACTIONS POUR UN DÉVELOPPEMENT PAR L'INFORMATIQUE ET LE MARKETING)
    MISSIONS :
    * RELATIONS CLIENTS ;
    * PROPOSITIONS DE QUESTIONS ET RÉDACTION DE QUESTIONNAIRES ;
    * ANALYSE DES QUESTIONNAIRES : APRÈS OPÉRATION ;
    * E-MAILING
    * COMMUNICATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
    * SUIVIE ANALYSE DES VENTES ;
    * DÉFINITION DES OUTILS ET ARGUMENTS D'AIDES À LA VENTE. ;

  • CADIM - CHARGÉ D'ÉTUDES MARKETING -CABINET MARKETING

    2010 - 2010 CHARGÉ D'ÉTUDES MARKETING -CABINET MARKETING CADIM BENIN (CONSEILS ET ACTIONS POUR UN DÉVELOPPEMENT PAR L'INFORMATIQUE ET LE MARKETING)
    MISSIONS :
    * RELATIONS CLIENTS
    * E-MAILING
    * FORMATION COMMERCIALE ;
    * PROPOSITIONS DE QUESTIONS ET RÉDACTION DE QUESTIONNAIRES ;
    * ANALYSE DES QUESTIONNAIRES : APRÈS OPÉRATION. ;
    * DÉFINITION DES OUTILS ET ARGUMENTS D'AIDES À LA VENTE ;

  • BOSS INC. LABEL - CHEF DE PROJET PRINCIPAL

    2009 - 2013 , CHARGÉ DE PROJET PRINCIPAL -BOSS INC. LABEL (LABEL DE PRODUCTION PROMOTION D'ARTISTE ET EVENEMENTIEL AU BENIN)
    MISSIONS :
    * COMMUNICATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
    * CONCEPTION GRAPHIQUE
    * CONCEPTION ET GESTION SITE WEB DES ARTISTES ;
    * DÉFINITION DE LA STRATÉGIE DE SORTIES DE PROJETS /DÉVELOPPEMENT DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION ;

Formations

Réseau