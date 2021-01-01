Adebayo Aristide Stephane DEDI

Mes compétences :
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
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Macromedia Fireworks
Adobe Photoshop
Community Management
e-Business
Database Administration
Drupal
Social Media
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Entreprises
LBI company
- Fondateur
Marketing | Paris (75000)2020 - maintenantConseil en affaire
Audience Pro
- Assistant webmarketing
2018 - 2018
BUSINESS TABLE
- CHARGE DE COMMUNICATION
2017 - 2018- CORRECTION ET MISE A JOUR PHOTO SUR LA BASE DE DONNEE
- CONCEPTION GRAPHIQUE
- CONCEPTION NEWSLETTERS /INVITATION /MANOP
Ecole Internationale de Management de Paris (EIMP)
- CHARGÉ DE COMMUNICATION ONLINE
Paris2013 - 2013MISSIONS :
* COMMUNICATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
* CONCEPTION GRAPHIQUE ;
2012 - 2012, CHARGÉ D'ÉTUDES MARKETING -CABINET MARKETING CADIM BENIN (CONSEILS ET ACTIONS POUR UN DÉVELOPPEMENT PAR L'INFORMATIQUE ET LE MARKETING)
MISSIONS :
* RELATIONS CLIENTS ;
* PROPOSITIONS DE QUESTIONS ET RÉDACTION DE QUESTIONNAIRES ;
* ANALYSE DES QUESTIONNAIRES : APRÈS OPÉRATION ;
* E-MAILING
* COMMUNICATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
* SUIVIE ANALYSE DES VENTES ;
* DÉFINITION DES OUTILS ET ARGUMENTS D'AIDES À LA VENTE. ;
2010 - 2010CHARGÉ D'ÉTUDES MARKETING -CABINET MARKETING CADIM BENIN (CONSEILS ET ACTIONS POUR UN DÉVELOPPEMENT PAR L'INFORMATIQUE ET LE MARKETING)
MISSIONS :
* RELATIONS CLIENTS
* E-MAILING
* FORMATION COMMERCIALE ;
* PROPOSITIONS DE QUESTIONS ET RÉDACTION DE QUESTIONNAIRES ;
* ANALYSE DES QUESTIONNAIRES : APRÈS OPÉRATION. ;
* DÉFINITION DES OUTILS ET ARGUMENTS D'AIDES À LA VENTE ;
BOSS INC. LABEL
- CHEF DE PROJET PRINCIPAL
2009 - 2013, CHARGÉ DE PROJET PRINCIPAL -BOSS INC. LABEL (LABEL DE PRODUCTION PROMOTION D'ARTISTE ET EVENEMENTIEL AU BENIN)
MISSIONS :
* COMMUNICATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
* CONCEPTION GRAPHIQUE
* CONCEPTION ET GESTION SITE WEB DES ARTISTES ;
* DÉFINITION DE LA STRATÉGIE DE SORTIES DE PROJETS /DÉVELOPPEMENT DES STRATÉGIES DE COMMUNICATION ;