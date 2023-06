Adel BOUGHANMI

Je suis chargé du departement planification et budgets et etudes generales , c un departement composé de troix directions a savoir : la direction budgets ,la direction des projets (suivi des projets et relations bailleurs du fonds et financement),la direction des etudes generales (etudes strategiques d'evaluation et de conception .

je suis de formation expertise comptable , specialiste en audit et controle de gestion ,maintenant je suis un planificateur

je participe a des missions d'assistance et des etudes surtout en afrique entant que consultant (au benin, au senegal...)