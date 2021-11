Adel FERSI

Diplômes



Période Diplôme(s) obtenu(s)

1996-1998 Diplôme de technicien en machine outils spéciales (mécanique) Nabeul

Formation 2ans gestion de production

1995-1996 7eme année technique Kairouan



Connaissances linguistiques (de 1 a 5 selon le niveau)

Langue Lu Parle Ecrit

Français 5 5 5

Anglais 5 3 3

Germany 4 3 3

Arabe Longue maternelle



Stages :



Stage dinitiation a MTK de deux mois Fabrication du Tabac du Kairouan

- Mission a la chine de six mois en tant que formateur des opérateurs à la fabrication des transformateurs.

-Stage dun moi a Doubaï Foire internationale de la matière Plastique ; machine injection+ soufflage



Autres Formations complémentaires avec diplômes :



-Maintenance préventive et maintenance corrective et leur effet sur la productivité.

-Planification et préparation des travaux de maintenances.

-Les techniques de maintenance préventive.

-La technique Fondamentales de la qualité.

-les outils de la qualité. (5S, Pareto, ischikawa, PDCA, 8D, 5Whys, 6M,)

-Electropneumatique. -Système pneumatique Festo. -Entretien et prévention du matériel.

-Sensibilisation à la prévention contre les accidents de travail et incidents.

-Electronique et puissance. -Electronique. -Capteurs Electroniques.

-Tableaux croises dynamiques TCD.

Expériences professionnelles :

Date :

Lieu :

Société :



Position :

Action Majeures :

1998-2010

Menzel djemil /Bizerte

Tunera (Pulse Technitrole) 800 pers /Era Plast fabrication du transformateurs

Bobinages des transformateurs

Superviseur de production ; responsable unité de production (UAP)

- Assuré la Qualité du produit ; Formation des opérateurs

-Suivi les rendements des opérateurs

- Suivi le bon déroulement de la production (les outils de qualité 5S ; 5M, QRQC.PPM..

- Assuré le respect des délais, coûts

-Maîtrise de l'injection plastique et du surmoulage des matières plastiques



Date :

Lieu :

Société :

Position :

Action Majeures :

2011-2013

Sidi El Heni /Sousse

IS Technologie 140 pers

Responsable Maintenance

- Assuré le bon déroulement de la production.

- Suivi et planification les taches de la maintenance (les indicateurs de maintenance MTTR, MTBF)

- Géré la gestion du stock des pièces de rechanges.

- Suivi des équipements (lindisponibilité des équipements)





Date :

Lieu :

Société :



Position :



Action Majeures :

2013-2014

Sousse

CNP comptoir nationale du plastique (180 pers) Transformation du plastique, du film, injection plastique, impression sur film

Responsable Production

- Maîtrises des indicateurs de production: Productivité, OEE : efficience opérationnelle des équipements,

- Management efficace du personnel : Leadership et meneur d'hommes

- Maîtrise de l'injection plastique et du surmoulage des matières plastiques

-Connaissance et aptitude qualité, (Maîtrise les outils de qualité)

- Pilote de processus (processus production, taux defficacité machine, taux de déchet)







Date :

Lieu :

Société :

Position :

Action Majeures :

2014-2016

Kairouan

SOBOCO confiserie (produit alimentaire

Responsable Technique

-- Management des processus

-Connaissance et aptitude qualité,

- Pilote de processus.

- Mise à niveau est formation pour déquipes de maintenances

- formation HACCP /un membre de groupe SDA



Date :

Lieu :

Société :

Position :

Action Majeures :

2016-20118

Kairouan

Arybe (300pers) fabrication des housses des voitures

Responsable Production

- Management efficace du personnel.

-Connaissance et aptitude qualité,( Maîtrise les outils de qualités )

- Pilote de processus (processus production, taux de déchet)

- Mise à niveau est formation pour les chefs déquipes

Date :

Lieu :

Société :

Position :

Action Majeures :

2018

Kairouan

STE société IMM Isuzu Kairouan

Responsable Maintenance











Connaissance informatique:

Word, Excel, Internet, Opera ERP,

Logiciel Man Man (log.de production)

Logiciel opéra

Logiciel Adonix

Logiciel GPAO

Personnalité et Profil :

1. - Aptitudes au commandement et à la conduite des hommes (des opérateurs)

2. - Rigueur, discipline et travail déquipe

3. -Respect de lordre et de la propreté de lenvironnement de production.