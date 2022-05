Adel OUERGHUI

J’ai l’honneur de venir par la présente vous demander de bien vouloir m’accorder la possibilité d’offrir mes services et mes compétences au sein de votre établissement.

Et je porte à votre connaissance que je suis titulaire d’un diplôme d’ingénieur en génie électrique à l’université arabe des sciences de Tunisie et d’une expérience professionnelle au sein de :

Sagem communication Tunisie En qualité de technicien supérieur (chef de ligne production cms)

Lacroix electronics Tunisie En qualité d’Ingénieur (Ingénieur méthode maintenance)

Dans l’attente d’une suite favorable, veuillez agréer Monsieur l’expression de ma haute considération.

Cordialement.

OUERGHUI ADEL



Mes compétences :

Formation IFTEC pour process CMS et vague

Maîtrise de logiciels: pack office/VHDL/SAP/GMAO

Formation outils de qualité: 5S,QRQC,AMDEC,PARETO,

Formation qualifié : Vagues: soltec/seho

Formation qualifie: Machins CMS

Formation spécifique : visseuse automatique Weeber