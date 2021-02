Adelaide DELOUZILLIERES

D'un parcours universitaire atypique, je travaille actuellement au sein d'une banque comme attaché de clientèle.

Mon parcours en droit me permet d'analyser les besoins et de connaitre les règles en vigueur. Mon apprentissage comme assistante m'a permis de devenir autonome et polyvalente. Je sais m'organiser et accompagner mes collaborateurs dans leur démarches.

Mon but est d'aider et de pouvoir les guider les personnes dans leur projets.







Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Gestion administrative

Organisation d'évènements

Empathie

Accueil des clients

Gestion de la relation client

Organisation du travail