Jeaidi HACEN

« Choisir de se faire coacher, n‘est pas l’aveu d’une faiblesse, mais le courage de reconnaitre son potentiel et de miser dessus » David LAROCHE



Le sens de l'humain est à la base de toutes les réussites, personnelles et professionnelles.



Dans le monde de l’entreprise on parle beaucoup de l’investissement professionnel, ce qui est très important dans un monde aussi concurrentiel.

Mais je suis aussi persuadé que le bien-être en entreprise et la qualité des relations humaines intra professionnel, restent le meilleur des investissements en entreprise.



Le sport fait parti de ma philosophie de vie. C’est l’école où j’ai appris le goût de l’effort, de la persévérance et du dépassement de soi.



Ma vision et ma pratique du coaching, intègre le corps et l’esprit, l’un ne va pas sans l’autre.



Plus le corps est faible plus il s’impose à nous, plus il est fort et plus il nous obéit. C’est la force de l’esprit qui permet de transcender le physique.



Les chefs d’entreprises et les salariés : des sportifs de haut niveau !



Etonnant ? Non, pas tant que ça car la vie en entreprise les mêmes exigences que la vie du sportif de haut niveau : discipline, détermination, esprit d’équipe.

Parce qu’il vaut mieux prévenir le burn out que les gérer. Je suis coach de vie et sportif de haut niveau je propos aux chefs d’entreprise et à leurs salariés un accompagnement qui vise à prévenir les risques psychosociaux.

Certains grands acteurs économiques ont déjà fait le pas, en intégrant « un coach partenaire ». Plusieurs études ont démontré qu’on a moins de freins psychologiques à rencontrer un coach, un partenaire, qui nous renvoie inconsciemment l’idée de performance qu’un psychologue du travail.

Pourquoi intégrer un coach, dans votre entreprise ?

Pour épauler les dirigeants qui mènent une politique d’optimisation du bien-être au sein de l’entreprise.

Un changement de poste, par exemple, implique d’acquérir de nouveaux comportements. L’accompagnement permet une meilleure intégration, une nouvelle lecture et une réduction d’une situation stressante.

Il faut savoir qu’un accompagnement de soutien se mesure en performance pour l’entreprise et qu’il s’adresse à l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

A propos de Hacen Jeaidi

J’ai évolué dans l’univers du sport avec une pratique sportive de plus de 20 ans avec plusieurs participations aux championnats de France en athlétisme et un titre de champion de France universitaire en boxe Anglaise en 1996. Une formation STAPS, puis j’ai intégré la marque REEBOK en tant que conseiller technique et formateur. Une philosophie de la performance sportive qu’on retrouve dans mon coaching.

Un coach sportif vous accompagne à performer dans votre activité sportive.

Et un coach de vie vous accompagne à performer dans votre vie personnelle et professionnelle.



