Malek TRABELSI

Je suis avant tout autodidacte en restauration, pragmatique et résolument attaché à satisfaire le monde qui m'entoure. J'aime créer, développer des idées nouvelles en proposant des innovations et un savoir faire exemplaire. Et pourquoi, ne pas créer ma propre entreprise ! Une passion, une motivation évidente, une envie de se dépasser...

Cette parenthèse en tant que chargé de promotion, communication et marketing sportif, me permet d'étoffer mes expériences. De pouvoir concrétiser mon projet de restaurants, ceci n'est qu'un tremplin, qui devrait me permettre de lever des fonds.....

Quand on le veut vraiment, on le peut. Il suffit de le vouloir sincèrement. Toute chose concours à celui qui croit...



Et oui ! je suis toujours en recherche de fonds, mais tout vient à point qui c'est attendre.



Mes compétences :

Création

Finance

Management

Organisation

Originalité

Pragmatisme

Stratégie

Leadership