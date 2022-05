Patrice DACHY

Manager expérimenté, spécialiste du développement et de la reprise de résidences de tourisme, de villages de vacances , de campings et d hotels.

Plus de 25 années d expérience en création et restructuration d entités.

Élaboration et déploiement de stratégie, développement commercial, organisation des équipes et mise en place des processus,

Suivi des budgets et optimisation des coûts, pilotage administratif et financier, communication corporate et auprès des collectivités.









Mes compétences :

Management d'équipe

Management de transition

Management de projets

Hôtellerie

Développement économique

Conduite du changement

Commercial et satisfaction clients

Tourisme

Hôtellerie de plein air