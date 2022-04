Catherine HOUZIAUX

C’est plutôt motivant de se donner de nouveaux défis, n’est-ce pas ?

Celui que j’ai depuis bien longtemps est de « découvrir le monde »…

Ma vision du « Business » à l’international ?

C’est que mon savoir-faire dans le domaine de la prospection de partenaires commerciaux sur les marchés étrangers ainsi que des méthodes de négociations orientées en fonction des cultures, permettront à votre société de se positionner sur les marchés ciblés.

Femme de terrain, véritable ambassadrice de votre groupe sur les marchés étrangers, je suis en mesure de mettre à votre service mon expertise à l’international dans des contextes variés, ainsi que mes connaissances pour développer votre marque hors des frontières françaises en mettant en place une stratégie commerciale et marketing adaptée à chaque pays.

Je suis formée au management du commerce international et en ingénierie de formation, cela me permet aujourd’hui de proposer un style de coaching d’équipe basé sur une synergie de travail commune, avec le même dynamisme, afin d’atteindre les objectifs à réaliser.

Ma conception personnelle et professionnelle du développement à l’international ne demande plus qu’à s’exprimer au sein de nouvelles équipe, à mon plus grand plaisir, et pour une collaboration efficace et fructueuse !



Mes compétences :

International

Investment

LMNP

Loisirs

Real Estate

VAT

Négociation commerciale

Développement commercial

Marketing

budgets

Back Office