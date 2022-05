Patrice LE GALEZE

E-comouest développe des sites Internet pour les professionnels de l’hôtellerie classique et de Plein Air depuis plus de 14 ans.

Une équipe de 20 personnes, maîtrisant tous les métiers du web, est a votre écoute.

Nous proposons des solutions novatrices à destination des professionnels, charte graphique personnalisée responsive design, version mobile, tablette et PC, autonomie totale, rédaction du contenu, traductions, referencement et community management.

Nous garantissons un excellent référencement à l ensemble de nos clients en les rendant leader sur leur secteur.

Notre prestation webmarketing permet une analyse précise de votre site et d'optimiser les ventes directes.



Mes compétences :

Développement web

Création de site web

Web analytics

SEO

Webmaster

Référencement naturel

Management

Référencement internet

Webmarketing

SEM

Communication online