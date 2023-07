Adelaine RADBURN

Depuis mai 2011, ingénieur commercial Aerospace SOGETI France rattachée à la Business Unit Midi Aero à Blagnac. En charge des comptes suivants : CNES, ONERA, THALES ALENIA SPACE, SAFRAN, DGAC, METEOFRANCE et Equipementiers Aero tels que LATECOERE, LIEBHERR AERO, ...



Avant cela, 7 années sur des postes à dimension commerciale, dont 5 ans en tant que directrice commerciale associée pour une société de conseil en gestion et management auprès de PME du Sud Ouest.

Reprise d'études en parallèle de cette activité à l'Esam (IGS) en 2006, obtention d'un Master en Management et Gestion des entreprises (spécialité Finance).



De 2010 à 2012, Membre actif à la commission Développement Durable au MEDEF Midi Pyrénées.



Mes compétences :

Développement commercial

Account management

Management

Management des ventes

Formation

Conseil

SSII

B2B

Prospection

Négociation