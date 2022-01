Adélie COLLARD

Architecte HMONP & Ingénieure ENTPE de formation,

j'ai cofondé l'agence rerum architectes en janvier 2021.



rerum architectes est une agence d'architecture et d'urbanisme basée à Paris 16ème.

Notre approche théorique du projet s'inscrit dans la diffusion dune culture climatique, par la conception dune architecture contemporaine contextuelle, dans ses dimensions sensible, contingente et théorique.



En défendant une approche mésologique et géographique de larchitecture, les projets de lagence prennent comme point de départ leur environnement culturel, social et naturel dans la production dune architecture acclimatée.



www.rerum-architectes.fr