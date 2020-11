Adélie POUZOULET

Actuellement Responsable Marketing & Communication Europe chez Slendertone, leader de l'électrostimulation depuis 50 ans, j'ai acquis plus de 8 ans d'expérience en Marketing Opérationnel, Relations Publiques, Événementiel et Communication dans les secteurs suivants : Biens de consommation, Cosmétiques, Tourisme de Luxe, Mode et Casinos de jeux.



Bilingue en anglais, je détiens de solides connaissances en Mandarin et Espagnol.



Mes compétences :

Adobe Dreamweaver

Pack office

Adobe Photoshop

Communication

Gestion de projet

Evénementiel

CRM

Marketing opérationnel

Gestion de la relation client