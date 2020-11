Adeline ANCEL

Je suis actuellement ingénieure - chef de projet au sein d'un bureau d'études spécialisé en blanchisserie industrielle. Nous assistons principalement des établissements hospitaliers (CHU, EHPAD, Maison de Retraite...) mais aussi quelques établissements privés ou associatifs (ESAT).

Je partage mon activité entre la partie commerciale et la partie études-réalisation que ce soit en assistance à maîtrise d'ouvrage ou en maîtrise d'oeuvre.



Au titre de mes fonctions commerciales :

- Je rédige les méthodologies et réalise les chiffrages pour les réponses aux appels d'offres publics et privés.

- Dans le cadre de concours de maîtrise d'oeuvre, je suis également en charge de concevoir le projet de blanchisserie en partenariat avec l'architecte et le fournisseur d'équipements.



Au titre de mes fonctions de chargée d'études et de réalisation :



- En assistance à maîtrise d'ouvrage, j'assiste le client tout au long du projet durant toutes les phases :



1) Etude de faisabilité et identification du scénario optimum à mettre en oeuvre (restructuration, construction, externalisation)

2) Rédaction des dossiers permettant le lancement des consultations pour la recherche des prestataires nécessaires à l'acte de construire et à la fourniture des équipements dans le cadre du code des marchés publics (selon différentes procédures : appel d'offres ouvert, appel d'offres restreint, dialogue compétitif, procédure de conception-réalisation, concours de maîtrise d'oeuvre avec ou sans anonymat...)

3) Analyse des offres, auditions éventuelles et assistance au choix des candidats

4) Suivi des études pour la réalisation du projet durant les différentes phases (APS, APD, PRO-DCE, ACT, EXE)

5) Suivi de la réalisation lors de réunions de chantier régulières : de l'ouverture de chantier jusqu'à la réception

8) Suivi du parfait achèvement durant un an

6) Suivi financier : validation des notes d'honoraires, suivi du coût toutes dépenses confondues tout au long du projet

7) Suivi du planning : élaboration et mise à jour du planning, application des éventuelles pénalités



- En maîtrise d'oeuvre, je suis en charge au sein d'une équipe constitué d'un architecte, d'équipementiers et d'un bureau d'études fluides :



1) Réalisation des études durant les différentes phases du projet (APS, APD, PRO-DCE, ACT, EXE)

2) Synthèse entre le bâtiment, les équipementiers et les réseaux de fluides

3) Suivi de la réalisation lors de réunions de chantier régulières : de l'ouverture de chantier jusqu'à la réception

4) Suivi du parfait achèvement durant un an



Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Conseil

Formation

Audit

Marchés publics

Bureau d'études

Maitrise d'oeuvre

Industrie