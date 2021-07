Adeline CZYZEWSKI

J'ai fais le choix professionnel de la somato-psycho-pédagogie (spécificité art martial sensoriel®) et du coaching sensoriel pour sensibiliser et accompagner les personnes par la voie (x) somatique (corporelle) en starter d'évolution personnelle.



La gestuelle (codifiée et libre), la qualité de toucher (massage, accordage manuel touché fascia) permet de donner "un sens" concret à ce que chacun(e) vit, éprouve. D'en tirer du sens et une conscience aiguisée.

Le ressenti intervenant, notre esprit ne peut plus tricher!

Un véritable dialogue avec nous même, notre histoire peut alors commencer.

C'est cette forme d'authenticité qui de mon point de vue peut permettre une évolution personnelle exponentielle et ce à plusieurs niveaux "d'être au monde" et "d'exister".

Par notre corps, cette part extrêmement sensible et intelligente de nous même est malheureusement négligée par nos différents conditionnements familiaux et sociaux.

Je fais le pari que cette part de notre incarné est réceptacle de toute notre histoire; qu'elle influe directement sur nos relations systémiques personnelles, familiales, professionnelles, spirituelles aussi.

Et que la revisiter rassure, sécurise, ouvre et transforme.